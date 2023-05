Napoli: Zielinski e Lozano illustri svincolati

Piotr Zielinski e Hirving Lozano possono lasciare Napoli alla fine del 2024 a parametro zero, non è stato ancora rinnovato il loro contratto.

La situazione di tutti e due i calciatori è abbastanza complicata. Da un lato Zielinski vuole restare a Napoli, recentemente si è regalato una Fiat 500 tutta azzurra con il logo della squadra, dimostrando ancora una volta l’attaccamento alla maglia. Dall’altro ci sono proposte economiche importanti dall’estero che il polacco ha già rifiutato la scorsa stagione.

Per Lozano la situazione è ancora più complessa. Il messicano si è infortunato durante la partita con Fiorentina e con un intervento chirurgico resterà fuori circa tre mesi. Ovviamente chi lo vuole comprare dovrà tenere conto anche di questa situazione e con un anno solo di contratto, il prezzo del cartellino del messicano tende a diminuire.

Ecco quanto scrive Corriere dello Sport sulla situazione di Lozano e Zielinski: “A gennaio, a meno che le cose non cambieranno nei prossimi mesi, lo scenario sarà il seguente: Zielinski e Lozano entreranno nell’elenco degli illustri svincolati del calcio europeo. Il loro nomi sono quelli decisamente più in vista della lista dei giocatori della rosa del Napoli con il contratto in scadenza nel 2024”.