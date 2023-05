Napoli, riscatto Simeone: arriva una grande notizia!

Il Napoli può riscattare Giovanni Simeone dal Verona, il prezzo è fissato a 12 milioni di euro se la SSCN vuole tenersi l’attaccante.

Giovanni Simeone è diventato in poco tempo l’idolo dei tifosi, anche prima di scendere in campo. Fin dal primo momento in cui è sbarcato a Napoli ha fatto vedere di essere innamorato della città azzurra e lo ha dimostrato in tutti i modi.

Ma Simeone è stato fondamentale per la vittoria dello scudetto: non dimentichiamoci i gol pesantissimi contro il Milan e con la Roma. Ma è stato decisivo anche in Champions League, in coppia con Raspadori, quando Osimhen era fuori per infortunio. Ma oltre ad essere un ottimo giocatore è anche un professionista serio, che ha fatto gruppo, mettendosi sempre a disposizione dell’allenatore.

Simeone: il Napoli vuole il riscatto

Ecco quanto scrive Gazzetta dello Sport sulla mossa di Aurelio De Laurentiis per il calciatore argentino: “Sì perché il prestito oneroso di Simeone (3 milioni) prevede un riscatto obbligatorio del club azzurro a due condizioni: la qualificazione in Champions e la realizzazione di 20 gol. La prima condizione si è avverata e non c’è dubbio che il Cholito abbia fatto benissimo – con un ottimo rapporto fra gol e minuti giocati – ma pur essendo l’unico

della squadra ad aver segnato in tutti e tre i tornei (Coppa Italia compresa) il suo bottino si ferma a 9 reti. Questo non frena il Napoli che lo riscatterà per 12 milioni“.