Monza-Napoli al gol di Petagna sbottano i tifosi: “Intossicati. Spalletti è sempre lo stesso”

Monza-Napoli termina 2-0 gol Mota e Petagna, sconfitta per la squadra di Luciano Spalletti che è già matematicamente Campione d’Italia.

La sconfitta del Napoli contro il Monza ha lasciato l’amaro in bocca ai tifosi partenopei. Gli azzurri non hanno giocato una buona partita, soprattutto nel primo tempo. Il Monza di Palladino ha espresso un ottimo gioco, ed in generale i brianzoli sono apparsi più vogliosi di giocare e con più fame rispetto a quelli azzurri. Anche se nel secondo tempo sia Spalletti che la squadra hanno fatto vedere di voler reagire, non accettando la sconfitta.

Sconfitta che è maturata comunque, anche grazie ad un gol di Petagna. Proprio la rete dell’ex attaccante del Napoli ha fatto scattare la reazione dei tifosi azzurri sui social. Il post pubblicato dagli account ufficiali della SSCN dove viene annunciato il gol di Petagna ha ricevuto centinaia di commenti.

Petagna gol in Monza-Napoli: la reazione dei tifosi azzurri: “Facciamo ridere”

Tifosi molto arrabbiati che hanno scritto: “Svegliatevi, facciamo ridere“. Oppure: “Quando il telecronista ha detto che Petagna nn segnava da febbraio ho pensato oggi lo facciamo sbloccare noi Ecco fatto Beneficenza ca pal in ogni dove“.

C’è chi invece ha scritto: “Quanto schifo fate“. Un altro ancora, invece ha scritto: “Dirò una cosa forse impopolare, per fortuna che siamo arrivati a fine marzo con grande distacco dalle altre, Inter su tutte e, che proprio la stessa inter abbia fatto schifo fino a fine marzo, perché questa partita di oggi camuffa molto bene un dato di fatto, da aprile il Napoli è“.

Chi invece ha sottolineato che alla fine le squadre di Spalletti hanno sempre questo calo vertiginoso nel finale di stagione che preoccupa molto.