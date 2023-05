Live Monza-Napoli: 1-0 termina il primo tempo

Monza-Napoli tutte le notizie sulle formazioni ufficiali, la cronaca del match ed il post gara della squadra di Spalletti.

Il Napoli è volato a Monza da Campione d’Italia, gli azzurri di Luciano Spalletti non hanno più obiettivi tangibili in questa stagione, ma ci sono piccole soddisfazioni da togliersi. Lo ha fatto capire anche Luciano Spalletti in conferenza stampa.

Il tecnico vuole superare quota 91 punti, quelli conquistati da Sarri che sono un record per la storia del Napoli, ma che non portarono allo scudetto. Inoltre ci sono anche obiettivi personali, come quelli di Osimhen che vuole vincere la classifica cannonieri in Serie A e quindi fare l’accoppiata: scudetto-classifica marcatori, che non era riuscita nemmeno a Diego Armando Maradona.

Napoli-Monza: cronaca match

Nella formazione ufficiale del Napoli che sfida il Monza ci sono delle novità: Gollini ancora in porta, ma anche Bereszynski titolare, così come Jesus. Attacco rivoluzionato con Zerbin dal primo minuto con Elmas e Osimhen.

Napoli (4-3-3): Gollini; Bereszynki, Rrahmani, Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Elmas, Osimhen, Zerbin. Allenatore: Spalletti

Anche il sorprendente Monza di Palladino ha esaurito gli obiettivi stagionali, ma vuole comunque giocrsela al meglio contro gli azzurri.

Monza (3-4-1-2): Di Gregorio; Izzo, Marlon, Caldirola; Ciurria, Rovella, Pessina, Carlos Augusto; Caprari; Mota, Petagna. Allenatore: Palladino.

Osimhen è scatenato già durante l’allenamento allo stadio Brianteo di Monza. Il nigeriano vuole continuare a segnare, anche perché Osimhen può raggiungere il record di gol di Higuain e Lukaku.

Il Monza concede il Pasillo de honor al Napoli

4′ – Occasione gol Monza – Carlos Augusto crossa, sul tiro di Mota c’è la deviazione decisiva di Juan Jesus.

11′ partita combattuta, il Monza prova a tenere il possesso palla. Il Napoli non ancora padrone del campo.

12′ ci prova Zerbin da fuori, tiro altissimo.

14′ Occasione Monza – Carlos Augusto avvia l’azione, triangolazione con Petagna e Pessina, il tiro viene ribattuto in angolo.

18′ GOL MONZA – Azione fantastica della squadra di Palladino che esce in contropiede palla al piede. Carlos Augusto vola sulla fascia, Caprari combina in area e trova la triangolazione giusta che porta al gol di Mota.

22 – Ammonito Caldirola per fallo su Osimhen.

32′ – Il Napoli prova a reagire, ma non riesce a sfondare nella difesa organizzata del Monza.

35′ – Occasione Napoli – Osimhen appoggia per Rrahmani, il difensore mette solo potenza e poca precisione, alto sopra la traversa.

40′ – Occasione Napoli – da sviluppo di calcio d’angolo, combinano Zielinski e Rrahmani, il difensore trova bene Anguissa appena dentro l’area di rigore, Di Gregorio para il piattone dell’africano.

45 – Occasione Napoli – Osimhen batte veloce una rimessa laterale, Lobotka vede col gps Zerbin solo sul versante sinistro, ma il passaggio è leggermente lungo e permette l’intervento di Di Gregorio.

45’+1′ Termina il primo tempo: Monza-Napoli 1-0.