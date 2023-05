Il Napoli valuta la formula Cavani per trattenere Osimhen un altro anno: La promessa di ADL

Il Napoli sta pensando di offrire a Victor Osimhen un nuovo contratto con la stessa formula che fu offerta al Matador Cavani.

Il Napoli sta pensando di offrire a Victor Osimhen un nuovo contratto con un forte aumento in cambio della promessa di poter lasciare il club al termine della prossima stagione.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna del quotidiano La Repubblica, il club azzurro spera di trattenere Osimhen per un altro anno, mentre costruisce una squadra attorno a lui e al nuovo acquisto Khvicha Kvaratskhelia. Osimhen è stato uno dei giocatori più importanti del club da quando è arrivato nel 2020 e si è confermato capocannoniere in Serie A in questa stagione.

Tuttavia, il contratto di Osimhen scade nel 2025 e il giocatore è stato accostato a diversi top club, tra cui Arsenal, Manchester United e Tottenham Hotspur. Il Napoli spera di offrire a Osimhen un nuovo contratto che lo trattenga a lungo termine, ma è anche consapevole che il giocatore potrebbe voler partire per giocare in un club di Champions League.

La formula Cavani consentirebbe al Napoli di trattenere Osimhen per un altro anno, dandogli però la possibilità di partire in caso di una buona offerta. Cavani ha firmato un nuovo contratto con il Napoli nel 2017 con l’intesa che gli sarebbe stato permesso di andarsene a fine stagione se avesse ricevuto una buona offerta. Alla fine Cavani è passato al Paris Saint-Germain nel 2018, ma ha aiutato il Napoli a vincere la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana nelle sue due stagioni al club.

Resta da vedere se Osimhen accetterà un nuovo contratto con il Napoli. Tuttavia, il club spera che la formula Cavani sia sufficiente a convincerlo a rimanere per un altro anno.