Napoli in ‘vacanza’ a Monza: Dany Mota e Petagna abbattono una squadra fisiologicamente ‘distratta’

Il Napoli incassa la quarta sconfitta della stagione per mano di un Monza fisicamente e mentalmente superiore. A segno per i brianzoli Dany Mota e Petagna.

Il Monza di mister Palladino si aggiudica la sfida della 35esima giornata di Serie A, andata in scena all’U-Power Stadium di Monza. Un Napoli letteralmente in vacanza quello visto in campo, che inizialmente aveva dato l’illusione di poter ‘padroneggiare’ la gara, complice la partenza sprint degli azzurri che a soli dodici secondi dal fischio iniziale si presentano davanti con il ‘capitano d’eccezione’ della sfida, Piotr Zielinski. Il polacco, con la fascia gentilmente concessa da Di Lorenzo alla ‘prima’ in panchina della stagione, s’inserisce perfettamente tra i difensori brianzoli e dopo la sponda di Osimhen, calcia forte sul primo palo, senza però trovare la porta.

Occasione ‘illusoria’ e inizio aggressivo degli azzurri che poi vanno in down davanti ai padroni di casa che reagiscono subito con un palleggio ‘arrogante’ che crea non pochi problemi ai Campioni d’Italia. Un Monza molto bravo, fluido, con le dinamiche giuste di gioco che riesce a presentarsi facilmente lì davanti alla porta difesa da Gollini e tenta il colpaccio in più di un’occasione con l’uomo che ha inciso di più a suon di gol, Carlos Augusto.

E sono proprio i brianzoli a rompere il ghiaccio e a colpire con Dany Mota, sugli sviluppi di un contropiede ben condotto e di un fitto dialogo tra Carlos Augusto, Caprari e Pessina. Il tabellone recita 1-0 per il Monza al 18′ con l’U-Power Stadium completamente impazzito.

Ci prova il Napoli con una gran conclusione di Anguissa al 40′, ma l’intervento di Di Gregorio è provvidenziale e evita l’1-1.

Vari cambi tra le fila di Spalletti nella seconda frazione di gara dopo aver riscontrato difficoltà per alcune pedine azzurre come Bereszynski, non inquadrato ‘perfettamente’ nello scacchiere napoletano o Alessio Zerbin, che lascia il posto al termine dei primi 45′ a Khvicha Kvaratskhelia. Anche Victor Osimhen non incide, praticamente ‘isolato’ con il Monza che non gli concede lo spazio di cui lui ha bisogno.

I brianzoli continuano a creare problemi incidendo maggiormente sulla corsia mancina con continui dialoghi Carlos Augusto–Petagna. E’ proprio l’ex Napoli a ribadirla in rete con un tiro chirurgico all’angolino, dopo la respinta di Gollini sulla conclusione di Mota.

Non aiuta l’arbitraggio del signor Cosso, e questa sembra essere ormai una ‘costante’ che accompagna il Napoli nel corso di queste ultime uscite (vedi la doppia sfida col Milan in Champions League): diversi gli interventi da rivedere sotto la lente d’ingrandimento, come il contatto in area tra Pessina e Osimhen o l’intervento su Politano.

Finisce 2-0 con il Monza che aggancia l’ottavo posto in classifica e condanna il Napoli alla quarta sconfitta stagionale.

Monza-Napoli 2-0: il tabellino

Marcatori: 18’ pt Mota (M), 9’ st Petagna (M).

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo (38’ st Antov), Marlon, Caldirola; Ciurria, Pessina (37’ st Machin), Rovella (31’ st Sensi), Carols Augusto; Mota, Caprari (23’ st Birindelli); Petagna (38’ st Carboni). All. Palladino

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Bereszynski (17’ st Di Lorenzo), Rrahmani, Jesus, Olivera; Anguissa (17’ st Raspadori), Lobotka (35’ st Simeone), Zielinski; Elmas (17’ st Politano), Osimhen, Zerbin (1’ st Kvaratskhelia). All. Spalletti

Ammoniti: Caldirola (M), Elmas (N)

Arbitro: Francesco Cosso di Reggio Calabria.