Monza-Napoli: rigore enorme negato a Osimhen, si lamenta Politano

Moviola Monza-Napoli: L’arbitro Cosso ed il Var Fourneau non concedono rigore su Victor Osimhen e Matteo Politano.

L’arbitro di Monza-Napoli non ha concesso due penalty chiesti a gran voce dal tecnico Luciano Spalletti e da tutta la squadra azzurra.

Il primo episodio è veramente clamoroso: Osimhen viene abbattuto in area di rigore da Pessina. L’attaccante nigeriano anticipa nettamente il suo avversario che lo colpisce sulla caviglia. L’arbitro Cosso fischia il fallo di Osimhen, arriva un consulto con il Var ma non viene ritenuto opportuno mandare l’arbitro al monitor ed il rigore su Osimhen non viene concesso.

Il secondo episodio da moviola di Monza-Napoli, riguarda il rigore negato a Matteo Politano. Dany Mota sbilancia nettamente Politano che era andato via, ma anche in questo caso niente rigore.