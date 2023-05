Spalletti cuore d’oro: porta un bambino negli spogliatoi

Luciano Spalletti ha portato un bambino a fare un tour negli spogliatoi del Napoli, prima della sfida Monza-Napoli.

Luciano Spalletti non dimentica mai i bambini ed oggi il tecnico del Napoli ha voluto premiare uno di loro, facendogli fare un tour all’interno degli spogliatoi del Napoli Campione d’Italia. L’allenatore del Napoli lo ha preso in braccio e lo ha portato con se, facendogli calpestare anche l’erba dello stadio di Monza.

Il tecnico ai microfoni di Dazn ha detto: “Ci sono centinaia di bambini che smaniavano per una foto. Questo era particolarmente scatenato, dava il cinque a tutti. MI ha detto: mister portami con te in panchina. Così l’ho preso e l’ho portato con me per fargli vivere questo sogno. Purtroppo non può stare con noi in panchina ma il fatto che ci siano così tanti bambini interessati significa che il calcio ha un grande futuro“.