Marelli: “Rigore netto non dato a Osimhen in Monza-Napoli, dov’è il Var?”

Luca Marelli analizza la moviola di Monza-Napoli con i due episodi da rigore su Victor Osimhen e Matteo Politano.

Durante la sfida Monza-Napoli ci sono stati due episodi da moviola importanti. Il primo rigore enorme negato ad Osimhen è talmente palese, da non capire come l’arbitro abbia fatto a non concederlo.

La conferma arriva anche da Luca Marelli che a Dazn dice: “L’arbitro Cosso mancava da qualche mese in Serie A. L’episodio da rigore che riguarda Osimhen è un errore grave. Pessina colpisce nettamente solo la caviglia del giocatore nigeriano. L’arbitro addirittura fischia il fallo di Osimhen. Visto che Cosso aveva fischiato una cosa nettamente sbagliata doveva intervenire il Var e mandare l’arbitro al monitor. Resta il rigore netto non assegnato al Napoli“.

Giudizio diverso sul secondo caso da moviola di Monza-Napoli, con Marelli che dice: “Il rigore su Politano non c’è, in questo caso non si fischia. Il giocatore del Napoli cade a terra appena si sente toccare. C’è forse un contatto tra le gambe dei giocatori, ma in questo caso è successivo. Giusto non fischiare il penalty per il Napoli“.