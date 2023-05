Spalletti in conferenza: “Persi troppi palloni, Petagna ci ha reso la vita difficile. Rigori? Lascio giudicare voi”

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta della sua squadra per mano del Monza.

Il Napoli incassa la quarta sconfitta stagionale per mano di un Monza fisicamente e mentalmente superiore che ha punito i partenopei con i gol di Dany Mota e Andrea Petagna. A commentare la prestazione dei suoi in conferenza stampa è stato il tecnico Luciano Spalletti:

“Se tu fai il professionista. non puoi cambiare la tua impostazione, perché altrimenti sarai sempre un professionista che ha dei limiti. Io come impostazione, ho sempre lottato tra i dilettanti da calciatore, ma qualche volta gliel’ho raccontato ai ragazzi qualcosa. Non dico che la squadra non abbia avuto motivazioni, la verità è che abbiamo sbagliato troppi palloni”. Se perdi così tanti palloni, prendi poi tante ripartenze e ciò non ti permette di avere la necessaria lucidità. Palladino ha fatto un ottimo lavoro, hanno costruito una squadra che sa giocare a calcio. L’impostazione mentale però non deve cambiare, gli ho sempre fatto i complimenti per come lavorano e anche questa settimana si è fatto il lavoro che si doveva fare”, ha aggiunto Luciano Spalletti.

Spalletti si è poi soffermato su Gianluca Gaetano e sui rigori non concessi: “Gaetano? Avrà modo di giocare perché è un ragazzo che merita tanto. Può ricoprire diversi ruoli, ci sarà spazio anche per lui nelle prossime partite. Mi sono lamentato per i due rigori non concessi? Io faccio l’allenatore, non l’arbitro ed è normale che tutti gli episodi li veda a favore mio. Ma abbiamo una classe arbitrale di grande livello”