Sabatini: “Inter miglior squadra d’Italia. Ora i napoletani s’incavolano con me”

Sandro Sabatini ritiene che l’Inter ha la miglior squadra d’Italia ed ora i napoletani s’incavoleranno con lui

Sandro Sabatini, giornalista ed opinionista della redazione di Mediaset, ha fatto delle affermazioni sul campionato italiano di Serie A ai microfoni della trasmissione Pressing. In particolare ha detto che ritiene l’Inter la squadra più forte d’Italia, facendo incavolare i tifosi partenopei: “L’Inter è la miglior squadra italiana? Sì, la risposta è sì. Però fatemi finire il discorso, prima di interrompermi, perché altrimenti vengo equivocato e i tifosi del Napoli se la prendono con me: dobbiamo smettere di dire che Inzaghi è il miglior allenatore italiano quando allena una squadra come l’Inter”.

Sabatini ha poi proseguito dichiarando che per lui il miglior allenatore italiano è Luciano Spalletti: “Quella allenata da Simone Inzaghi è una squadra che può permettersi Romelu Lukaku e Marcelo Brozovic come alternative. In campionato ha fatto meno di quel che doveva, ma da qui a trasformare Inzaghi il migliore stiamo esagerando. Miglior allenatore italiano? Non lo faccio il nome… anzi sì: Luciano Spalletti di corto muso, non con tantissimo vantaggio” ha concluso l’opinionista televisivo, dagli studi dell’emittente milanese.