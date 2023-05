Enzo La Fée: Il Nouveau Magicien del Calcio Francese che Stregato il Napoli

Scopriamo chi è Enzo La Fée, il giovane fantasista francese del Lorient che ha catturato l’attenzione del Napoli.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Il mondo del calcio non smette mai di sorprendere, e questa volta è il turno di un giovane e brillante talento francese, Enzo La Fée. Questo fantasista del Lorient, nato nel 2000, ha dimostrato di avere una promessa straordinaria, tanto da attirare l’attenzione di un gigante italiano come il Napoli.

La Fée, soprannominato “petit magicien” per i suoi dribbling magici e la sua struttura fisica minuta, ha impressionato con le sue prestazioni nell’ultima stagione in Ligue 1. Con 32 presenze, 5 gol e 5 assist, ha dimostrato di essere un giocatore chiave per il Lorient. La sua versatilità lo rende prezioso sia come trequartista che come mezz’ala, simile a Zielinski del Napoli.

Enzo La Fée al Napoli, chi è fantasista francese che ha stregato gli azzurri

Enzo La Fée è più di un semplice prodotto del Lorient; è un figlio della città. Nato a Lorient il 3 febbraio 2000, ha dovuto affrontare una serie di sfide durante la sua infanzia. Tuttavia, la sua passione per il calcio l’ha portato a firmare il suo primo contratto professionistico con il Lorient nel dicembre 2019.

La sua crescita è stata esponenziale. Dopo l’arrivo del tecnico Christophe Pélissier, La Fée è diventato titolare, dimostrando un talento e una qualità straordinari. La stagione 2022-23 ha segnato il suo vero emergere, con 4 gol e 5 assist in 27 presenze.

Ma non è solo nel Lorient che La Fée ha brillato. Il suo stile di gioco creativo e tecnico, abbinato alla sua visione di gioco, lo ha reso una stella crescente nella nazionale francese Under 21. La sua ascesa ha suscitato l’interesse dei club della Premier League, tra cui Leicester, Fulham e Wolverhampton, ma è il Napoli il club più interessato alle sue prestazioni.

Enzo La Fée ha il contratto in scadenza nel 2024, i prossimi mesi potrebbero essere i suoi ultimi al Lorient. Nonostante ciò, qualsiasi club riuscirà ad assicurarsi i servizi di questo “maghetto” del calcio sarà sicuramente fortunato.