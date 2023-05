Zielinski, la clamorosa rivelazione a DAZN: “Amo il Napoli, per rimanere ho rifiutato…”

Il centrocampista del Napoli, Piotr Zielinski, è intervenuto a DAZN dopo la sconfitta con il Monza facendo una clamorosa rivelazione.

Il Napoli è stato sconfitto a sorpresa per mano di un Monza fisicamente e mentalmente superiore, che si è imposto all’U-Power Stadium grazie alle reti di Dany Mota e dell’ex azzurro Andrea Petagna. A soffermarsi al termine della gara ai microfoni di DAZN è stato anche il capitano d’eccezione, Piotr Zielinski, oggi sceso in campo con la fascia al posto di Di Lorenzo alla ‘prima’ in panchina della stagione. Il centrocampista polacco ha dichiarato di amare il Napoli e di voler restare, facendo anche una clamorosa rivelazione: aver rifiutato la Premier League per amore del Napoli.

L’amore per Napoli ed i napoletani è più grande di qualsiasi cosa. Lo dimostra proprio il fatto che lo stesso centrocampista aveva riceva un’offerta dal West Ham ed il Napoli aveva seriamente preso in considerazione il suo addio. Ma Zielinski ha detto di no, volendo rimanere all’ombra del Vesuvio a tutti i costi.

“Il Napoli doveva tirare di più da fuori area? Dovevo tirare in alcune circostanze, anziché passare la palla. Non andare in Premier League è stata una mia intuizione, mi sentivo di restare per fare qualcosa di importante e ho fatto bene. Io voglio e vorrei rimanere. La squadra sta bene. Poi bisogna vedere se qualcuno parte e se arrivano giocatori nuovi, ma non sono cose mie. La società farà le sue valutazioni”.

Zielinski si è poi soffermato sul momento più bello della stagione.

“Il momento più bello della stagione? La vittoria a Torino contro la Juventus, lì abbiamo capito che il sogno era a portata di mano. Quante feste ci saranno? Non lo so. Penso quella con la consegna del trofeo, ce la godremo con tutta Napoli”, ha riferito Zielinski.