Sconfitta Monza, spunta un evidente segnale di mercato per il Napoli

Dalla sconfitta con il Monza è emerso un importante segnale di mercato per il Napoli: la necessità di un vice Di Lorenzo all’altezza del capitano.

C’è bisogno di agire sul mercato, c’è bisogno di un colpo all’altezza per la difesa. Il Napoli è stato sconfitto per 2-0 dal Monza di Raffaele Palladino, una vera e propria ‘sorpresa’ all’U-Power Stadium dove i padroni di casa hanno fatto una partita molto fluida, organizzata e con le giuste dinamiche di gioco che hanno poi messo in difficoltà gli azzurri. Una sconfitta che si presenta come un evidente segnale di mercato per il Napoli di Luciano Spalletti: la necessità di un vice Di Lorenzo di livello adeguato al capitano.

MONZA-NAPOLI, UNA SCONFITTA VISTA COME CHIARO SEGNALE DI MERCATO

La sconfitta del Napoli suona come un evidente segnale di mercato per gli azzurri, segnale che non può essere ignorato, soprattutto considerando il fatto che il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è destinato a passare alla Juventus.

La necessità di un vice Di Lorenzo di livello adeguato al capitano è palese. L’esterno destro titolare del Napoli è uno dei migliori al mondo nel suo ruolo ed oggi si è trovato alla prima panchina della stagione, giustamente concessa da Spalletti per farlo rifiatare. A sostituirlo c’era Bartosz Bereszynski, terzino polacco classe 1992 arrivato in prestito con diritto di riscatto dalla Sampdoria, buon calciatore ma con una distanza siderale rispetto alla qualità mostrata da Di Lorenzo su quella fascia e con quelle capacità. E oggi ce ne siamo accorti tutti, forse anche più di una volta.

Impossibile scordare la sfida di Coppa Italia con la Cremonese con il debutto in maglia azzurra proprio di Bereszynski, che però non ha rispecchiato le aspettative.

Il Napoli condurrà una stagione che di certo non risparmierà la fatica ai suoi giocatori con tutti gli impegni del prossimo anno che riguardano campionato e coppe. Giovanni Di Lorenzo non può giocarle tutte, da considerare (incrociando le dita) anche possibili affaticamenti e infortuni che potrebbero costringere ai box il difensore.

Bereszynski non possiede la stessa qualità del capitano del Napoli nel suo ruolo specifico e questo è un campanello d’allarme importante per il Napoli che ha bisogno di un esterno destro di valore nella prossima finestra di mercato.