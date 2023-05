Palladino: “Sapevamo di affrontare i Campioni d’Italia e siamo riusciti a batterli”

Il tecnico del Monza, Raffaele Palladino, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della sfida della 35esima giornata con il Napoli.

Sorpresa nella sfida della 35esima giornata di Serie A tra Monza e Napoli con i brianzoli che s’impongono sui Campioni d’Italia per 2-0 grazie alle reti di Dany Mota e Andrea Petagna. A commentare la prestazione dei suoi è stato anche il tecnico del Monza, Raffaele Palladino, intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della gara.

“Sapevamo di affrontare i più forti, i campioni d’Italia. Siamo stati bravi a riconquistare palla, mettendo in difficoltà il Napoli con i nostri principi di gioco. Sono soddisfatto del primo tempo. Poi nel secondo tempo ci siamo abbassati un po’, ho visto un grande atteggiamento di squadra. I ragazzi volevano i tre punti e non era così semplice. Mi è piaciuta la corsa in più, il sacrificio”.

Palladino ha riconosciuto la qualità tecnica e morale della sua squadra, ringraziando i giocatori per l’impegno profuso in campo. Ha anche lodato la scelta della società nel reclutare giocatori di talento, sottolineando che molti di loro sono pronti per fare il grande salto.

“La squadra ha qualità tecniche e morali, devo ringraziarli i ragazzi perché danno tutto in campo. La società è stata brava a scegliere i giocatori. Ci sono tanti giocatori pronti per il grande salto. Di Gregorio, Carlos Augusto, Ciurria, Rovella, Dany Mota, Petagna, sono tutti bravissimi. Carlos è quello che è migliorato più degli altri, è un giocatore da Nazionale, può ancora crescere”.