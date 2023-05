Sconfitta Napoli, TUTTOSPORT non perde tempo per esaltare gli avversari: “Può partire la festa”

Il quotidiano piemontese Tuttosport sottolinea la grande prestazione del Monza ai danni del Napoli Campione d’Italia.

Il Napoli cade a sorpresa all’U-Power Stadium di Monza nella gara valida per la 35esima giornata di Serie A. A condannare i partenopei alla quarta sconfitta stagionale sono Dany Mota e l’ex Napoli Andrea Petagna con un gol per tempo che fa uscire gli azzurri non di certo felici e sereni dalla trasferta di Monza. A sottolineare la grande prestazione dei brianzoli e, come di consueto, a mettere in luce la sconfitta del Napoli è stata anche l’edizione online del quotidiano piemontese Tuttosport.

SCONFITTA NAPOLI, TUTTOSPORT AFFONDA IL COLTELLO NELLA PIAGA: “PUO’ PARTIRE LA FESTA ALL’U-POWER STADIUM”

Quarta sconfitta stagionale per il Napoli con tutti i supporters partenopei che di certo non hanno gradito la prestazione degli azzurri, apparsi decisamente scarichi fisicamente e mentalmente contro una squadra che invece ha meritato di vincere. A soffermarsi su quanto accaduto è anche il quotidiano piemontese Tuttosport che non perde tempo ad affondare il coltello nella piaga esaltando la prestazione dei brianzoli.

“Il Napoli campione d’Italia torna a conoscere la sconfitta cadendo per 2-0 sul campo del Monza. Colpaccio di Palladino che batte Spalletti e ontinua a far sognare il popolo brianzolo. Tante i cambi nell’11 degli azzurri che dopo 10 secondi provano subito con Zielinski la conclusione dalla distanza, ma al primo affondo sono i padroni di casa a passare: percussione di Pessina che scarica davanti a Gollini servendo Dany Mota a porta libera per l’1-0 brianzolo”.

Tuttosport aggiunge: “La risposta dei campioni d’Italia si fa attendere e arriva solamente a ridosso della fine del primo tempo con un destro di Anguissa sul quale si esalta Di Gregorio. Nella ripresa Spalletti prova la carta Kvaratskhelia, ma al 53’ raddoppia il Monza: destro di Mota respinto da Gollini, sulla sfera arriva Petagna che controlla e piazza all’angolino. Poco più tardi Mota sfiora anche il tris, è bravo il portiere azzurro”.

“Il Napoli cerca di riaprire la sfida inserendo anche Raspadori, Olivera di testa accarezza la rete se no fesse ancora per un Di Gregorio superbo sul colpo di testa del difensore partenopeo. Nel finale il Napoli ci prova, ma al triplice fischio può partire la festa allo U-Power stadium con il Monza che resta ottavo insieme a Torino e Fiorentina, in attesa del Bologna”. Ha concluso il giornale piemontese.