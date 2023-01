Bereszynski flop, i quotidiani lo distruggono: Pioggia di 5

Bartosz Bereszynski, non convince nell’esordio con il Napoli nella partita di Coppa Italia contro la Cremonese. Pioggia di 5.

Il debutto di Bartosz Bereszynski con la maglia del Napoli non è stato dei migliori. Il nuovo terzino destro, prelevato dalla Sampdoria, ha deluso le aspettative nella partita di Coppa Italia contro la Cremonese, persa ai rigori. La sua prestazione è stata giudicata negativamente dai quotidiani sportivi, che gli hanno assegnato una media di 5 in pagella.

Bereszynski è stato particolarmente criticato per i due gol subiti dalla Cremonese, entrambi frutto di sue disattenzioni in fase difensiva. L’esterno, inoltre, non è riuscito ad incidere in fase offensiva, nonostante le sue qualità tecniche e la sua abilità nel cross. È stato poco preciso nei passaggi e non ha saputo creare occasioni per la squadra.

La sua prestazione è stata considerata deludente dai tifosi del Napoli e dalla stampa sportiva, che si aspettavano di vedere un giocatore più incisivo e determinante. Bereszynski dovrà quindi lavorare sodo per migliorare la sua condizione fisica e tecnica e ritrovare la forma ideale per dimostrare il suo vero valore e guadagnarsi la fiducia della squadra e dei tifosi.

Bereszynski, i voti dei quotidiani

Gazzetta dello Sport 5 – Al debutto: i movimenti li ha già capiti, ora deve adeguarsi al ritmo dei compagni. Perde Felix e arriva il 2-2.

Corriere dello Sport 5 – Da rivedere l’esordio assoluto con il Napoli: prima timidino, poi di sasso sul pareggio.

Tuttosport 5 – Molle sul 2-2 di Felix.

Il Mattino 5 – Ci mette 18 minuti a far capire al mondo intero perché Di Lorenzo è insostituibile. Okereke lo salta facilmente e mette dentro un pallone comodo comodo per Pickel. Si appisola anche sul gol del pari. Non il miglior bigliettino da visita per il polacco che faceva il suo esordio con la maglia del Napoli davanti al pubblico del Maradona.

Corriere della Sera 5,5

Repubblica 5