I quotidiani bocciano Spalletti: “Il Napoli 2 lo tradisce”

I maggiori quotidiani nazionali hanno bocciato le scelte del tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, nella partita contro la Cremonese.

I maggiori quotidiani sportivi hanno criticato duramente le scelte del tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, nella partita contro la Cremonese. La formazione schierata dall’allenatore era completamente nuova rispetto alla gara giocata contro la Juventus, con dieci giocatori di movimento diversi. I quotidiani hanno sottolineato come questo abbia tradito i titolari del Napoli e che troppi cambi abbiano causato impaccio e confusione nella squadra.

Nonostante il gol di Juan Jesus al 33′ e il sorpasso di Simeone al 36′, il Napoli non è riuscito a chiudere la partita nella ripresa, a causa di troppi tocchi superflui e poca lucidità. La Cremonese ha segnato il pareggio al minuto 87′ e il match è finito ai supplementari. Nonostante l’assedio finale del Napoli sotto la pioggia battente, la Cremonese ha vinto ai rigori, condannando il Napoli ai Quarti di finale.

I quotidiani hanno bocciato le scelte di Spalletti, accusandolo di aver sottovalutato la Cremonese e di non essere riuscito a gestire adeguatamente la partita, nonostante la presenza di giocatori di qualità come Osimhen e Ndombele. La sconfitta è stata una grande sorpresa per i tifosi del Napoli e una grande delusione per la squadra.

Spalletti, i voti dei quotidiani

5,5 – Lo tradiscono i titolari: con “le riserve” è avanti 2-1.

Corriere dello Sport 5 –Dieci cambi rispetto alla Juve sono troppi anche per una squadra piena di qualità e valori. Osa troppo, evidentemente.

Tuttosport 5,5 – Il Napoli 2 lo tradisce. Troppa fatica in 10 contro 11.

Il Mattino 5,5 – Rivolta il suo Napoli come un pedalino e rispetto alla vittoria di venerdì sera contro la Juventus lascia in campo solo Meret. La rivoluzione fatica a dare i frutti sperati ma non appena i giocatori trovano le misure il Napoli pareggia e ribalta il risultato. I cambi nella ripresa non aggiungono peso all’attacco e infatti la Cremonese pareggia al primo vero tiro in porta del secondo tempo.

Corriere della Sera 5

Repubblica 5

