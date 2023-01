La maglia di San Valentino del Napoli nasconde un sorprendete retroscena

Il Napoli Calcio svela maglia di San Valentino con un sorprendente gesto benefico: ecco come aiuterà le donne vittime di violenza.

Il Calcio Napoli ha presentato una maglia speciale per la festa di San Valentino chiamata “o primmo ammore“. La maglia, un’edizione limitata, utilizzata per la prima volta nel match di Coppa Italia contro la Cremonese. Il design della maglia è simile alla seconda maglia del Napoli, ma presenta inserti rossi sulle spalle e un bacio stampato sul fianco.

Ma ciò che rende questa maglia davvero speciale è il fatto che il ricavato della sua vendita verrà interamente devoluto in beneficenza a supporto di tre organizzazioni no-profit che operano a Napoli per aiutare le donne vittime di violenza di genere. Queste organizzazioni sono Dedalus, Le Kassandre e le Forti Guerriere del Rione Sanità.

Dedalus si è distinta per la sua esperienza ultra quarantennale nella ricerca, progettazione e gestione di servizi a valenza sociale. Essa gestisce interventi di accoglienza e due centri (confiscati alla mafia) antiviolenza di accoglienza residenziale per donne che vivono realtà di maltrattamenti.

Le Kassandre è un’associazione culturale di promozione sociale che si pone come obiettivo quello di coniugare l’impegno professionale alle tematiche del sociale, alle pari opportunità e all’educazione delle nuove generazioni.

L’associazione Forti Guerriere del Rione Sanità nasce a seguito dell’omicidio di Fortuna Bellisario, assassinata dal marito in presenza dei figli. Da allora, le donne del quartiere hanno deciso di ribellarsi ad una condizione di violenza intra-familiare abbastanza diffusa, diventando un punto di riferimento per le altre donne del quartiere vittime di soprusi.

Il Napoli Calcio si è distinto per questo gesto di generosità nei confronti delle donne vittime di violenza. La maglia “o primmo ammore” non solo rappresenta un’esperienza unica per i tifosi del Napoli, ma anche un modo per supportare importanti cause sociali.