Presidente Sampdoria furioso: “Gli arbitri vogliono mandarci in serie B”

Presidente della Sampdoria scatena la furia: “Se vogliono mandarci in Serie B lo dicono, e agiremo di conseguenza” – Le proteste liguri dopo i fatti arbitrali di Empoli.

Non le manda certamente a dire il presidente sampdoriano Marco Lanna: «Non verrà nessuno a parlare, né i giocatori né l’allenatore. Lo faccio io, parlo io altrimenti rischiamo squalifiche pesanti. Stasera abbiamo subìto l’ennesimo torto arbitrale. Siamo stati sempre zitti, ora però vogliamo capire cosa vuole fare la classe arbitrale con noi. Se vogliono mandarci in Serie B lo dicono, e agiremo di conseguenza».

Sono sacrosante le proteste liguri dopo i fatti arbitrali di Empoli e la subitanea designazione di Marini anche al VAR di Napoli – Cremonese non rasserena gli animi. Ce la poteva risparmiare Rocchi la presenza di Marini a Napoli dopo la rete invalidata, o rigore come si vuole, invalidata ai doriani ad Empoli. Ma questo è il campionato delle svariate velocità. Vedi l’uscita del designatore Rocchi sulle lamentele interiste per Sacchi e non per Ayroldi (Cremonese – Juventus)

Quanto capitato ai liguri dall’inizio stagione è sotto gli occhi di tutti ma pare proprio che la Sampdoria conti meno del due a briscola nel campionato italico.

Tralasciando la gara senza storia col Napoli in cui manca pure un terzo calcio di rigore ai partenopei, ecco il dettaglio delle attenzioni arbitrali riservato ai liguri fin dalla prima giornata di campionato.

SAMPDORIA – ATALANTA 0 – 2, DIONISI (PAIRETTO – TEGONI). I giornata.

Male consigliato da Pairetto è davvero incredibile il gol regolare che Dionisi annulla ai liguri sul punteggio di 0 a 0. La rete di Caputo è invalidata per un precedente fallo non fatto da Leris su Maehle, ma immaginato da Pairetto al VAR.

SAMPDORIA – MILAN 1 – 2, FABBRI (ABISSO – LONGO S.). VI giornata.

La partita dei liguri dura solo un tempo fino all’espulsione di Rafael Leão al 47’, con rigore negato a Sabiri compreso. Da questo momento in poi è l’arbitraggio del direttore ravennate è stato tale da far infuriare persino un tecnico calmo e pacato come Giampaolo: “L’arbitraggio? Dopo l’espulsione di Leão, sacrosanta, l’arbitro ha diretto a senso unico, come se dovesse in qualche modo mettere a posto le cose. Tutte le decisioni sono state contrarie. Non bisogna arbitrare con arroganza, la posta in palio è pesante sia per noi che per il Milan”.

Al 76’ è invedibile il fallo da rigore non ravvisato dal team arbitrale quando Kjaer frana su Sabiri per impedirgli di concludere a rete.

Lo show arbitrale si conclude solo al fischio finale. In pieno forcing ligure estrae tre cartellini gialli per la Sampdoria e tutti gratuiti nel contesto della gestione disciplinare.

Al 93’ ammonisce Quagliarella.

Al 94’ ammonisce Augello.

Al 96’ ammonisce Lèris.

Al 97’ espelle il tecnico Giampaolo che protesta per l’esasperante arbitraggio.

Alla fine saranno 5 i giocatori liguri ammoniti per 12 falli fischiati contro.

BOLOGNA – SAMPDORIA 1 – 1, PICCININI (BANTI – BRESMES). IX giornata.

Sul risultato finale pesa la mancata espulsione di Orsolini che abbatte Rincòn con un fallaccio. Piccinini si limita solo ad ammonire il giocatore felsineo e Banti al VAR non interviene. Un minuto dopo il tecnico emiliano sostituisce repentinamente Orsolini con Sansone (72’).

SAMPDORIA – ROMA 0 – 1, DI BELLO (AURELIANO – PERETTI).

Grave l’errore di Di Bello al 64’, quando si perde la quasi parata di El Shaarawy. L’infrazione avviene fuori area e l’azione sembra svolgersi lateralmente. Se il pallone fosse passato sarebbe stato molto difficile per i difendenti romani recuperare sull’attaccante ligure. Per proteste il tecnico ligure Dejan Stankovic è ammonito da Di Bello.

CREMONESE – SAMPDORIA 0 – 1, MARESCA (FOURNEAU – COLAROSSI). XI giornata.

Sicuramente non incide sul risultato ma la trattenuta di Locoshvili ai danni di Sabiri in area lombarda avrebbe meritato maggiore attenzione. Gli estremi per il penalty c’erano tutti. Nel finale resta qualche dubbio in area doriana per il contatto Ciofani – Amione.

INTER – SAMPDORIA 3 – 0, MASSIMI (NASCA – PAGANESSI). XII giornata.

Strabiliante Massimi. Sono ben 6 cartellini gialli mostrati ai liguri per 13 falli fischiati contro.

Al 19’ è ammonito Yepes per fallo su Barella.

40’ è ammonito Colley per fallo su Lautaro.

52’ ammonito Djuricic per gioco scorretto su Mkhitaryan

57’ Ammonito Verre per gioco scorretto su Lautaro.

61’ Ammonito Gabbiadini per gioco scorretto su Calhanoglu.

63’ Ammonito Bastoni per gioco scorretto su Djuricic.

67’ ammonito Ronaldo Vieira per gioco scorretto su Lautaro.

Alla mezz’ora svista rilevante del direttore di gara: Skriniar interviene sulle caviglie di Leris ma, inspiegabilmente, lascia giocare il direttore di gara su un intervento reo di ammonizione. Due minuti più tardi rischia invece Yepes che trattiene Barella lanciato in verticale, opta solo per il richiamo Massimi tra le proteste dei nerazzurri.

Al 41’ Dumfries stende Amione sulla faccia di sinistra (proprio davanti all’assistente Massara) e non è ammonito.

Per Empoli – Sampdoria ( XVIII) nulla che già non si sappia.

