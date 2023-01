Sportitalia: Il Napoli insiste per Adama Traorè, c’è l’offerta!

Calciomercato Napoli – La società azzurra vuole Adama Traorè giocatore di proprietà del Wolverhampton, club di Premier League.

La notizia viene data da Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato di Sportitalia, attraverso il suo sito ufficiale. Adama Traorè continua a rifiutare l’offerta di rinnovo da parte del club inglese. Questo favorisce l’inserimento di altri club. Secondo quanto fa sapere Alfredo Pedullà il giocatore piace a molte altre squadre, per questo “serve prudenza”.

Calciomercato Napoli: offerta per Traoré

In questo contesto Cristiano Giuntoli, che segue anche Ounahi, ha formalizzato già una “proposta da 2,5 milioni di euro a stagione, che possono arrivare a 3 con i bonus. Il giocatore piace molto al club di Aurelio De Laurentiis che a giugno può perdere uno dei due esterni di fascia destra. Lozano è in scadenza 2024 ed è lui il calciatore che può andare via”. Il Napoli è vigile su Traorè ed è pronto a fare una mossa decisiva qualora la strada dovesse mettersi in discesa.