Napoli, la nuova maglia per San Velentino: Ecco le foto

Il Napoli presenta la nuova maglia per San Valentino, la SSCN in collaborazione con Armani presenta la nuova divisa degli azzurri.

La società di Aurelio De Laurentiis è sempre pronta sfornare nuove divise da gioco. Dopo la maglia con la renna per la versione natalizia, arriva quella per il giorno degli innamorati.

“La SSC Napoli, in collaborazione con EA7, arricchisce la collezione della stagione 2022/23 con la maglia dedicata alla festa di San Valentino. Una creazione Limited Edition che debutterà nel match di Coppa Italia Napoli-Cremonese e che sarà messa in vendita dal 17 gennaio alle ore 15 sul Web Store del Napoli, sull’Amazon Brand Store, negli Official Store e in una selezionata rete di rivenditori” fa sapere la SSCN.

Napoli con la Cremonese con la maglia ‘O primmo ammore’ per San Valentino Limited Edition

Quando sarà indossata la nuova maglia per il 14 febbraio? “Le maglie utilizzate in occasione della partita Napoli-Cremonese di Coppa Italia verranno inoltre messe all’asta su MatchWornShirt (www.matchwornshirt.com/event/17-01-2023-napoli-cremonese) dalle ore 20 di questa sera e fino al 28 gennaio alle ore 15.30. Il ricavato dell’operazione sarà interamente devoluto in beneficienza a supporto di tre Onlus operanti sul territorio napoletano in situazioni relative alla violenza di genere: Dedalus Cooperativa Sociale, Le Kassandre e Le Forti Guerriere del Rione Sanità”.

La nuova maglia dedicata alla festa di San Valentino del Napoli hanno dunque un progetto sociale dietro. Per ricordare la festa degli innamorati la SSCN ha voluto metterci il cuore, quello che pula per il sostegno a quattro realtà del territorio impegnate ogni giorno in progetti di grande valenza sociale. Sicuramente una bellissima iniziativa da parte della società azzurra che ogni anno sforna maglie diverse e con molteplici finalità. Più volte le maglie del Napoli sono state messe all’asta per raccogliere fondi da donare in beneficenza.