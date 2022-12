Napoli, Formisano: “Grande successo la maglia di Natale: è finito tutto”

L’Head of Operations della SSC Napoli Alessandro Formisano ritiene che è un grande successo la maglia di Natale

Alessandro Formisano, Head of Operations della SSC Napoli, si è espresso sul calendario e sulle maglie di Natale nel corso di ‘Radio Goal’, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro: “I nostri calendari hanno sempre parlato di storia, monumenti e tutto quello che ci circonda. Nei nostri occhi c’è quello che accade in Ucraina e noi abbiamo voluto lanciare un messaggio di pace, sotto ogni punto di vista, non solo per la guerra in Ucraina. La sana competizione e il rispetto dell’avversario sono principi fondamentali. Il prezzo del calendario è lo stesso da 15 anni nonostante il costo della carta sia aumentato“.

Formisano felice dell’entusiasmo per le maglie di Natale

Formisano ha poi proseguito sulle maglie di Natale: “Abbiamo sempre mandato messaggi importanti con i nostri calendari. L’animazione sull’abbigliamento tecnico ha riscontrato grande successo già da molti anni, stessa cosa per quelle col tema natalizio appena lanciate. L’estensione di gamma anche in maniera ironica è vincente. Abbiamo finito quasi tutto quello che abbiamo lanciato a tema Natale”.

Sui biglietti Formisano risponde ai tifosi: “Se ci sono problemi specifici con Ticketone segnalate sempre. Abbiamo anche la possibilità di vendita online, sono settimane che sperimentiamo il biglietto elettronico su Wallet. Siamo sempre a disposizione per risolvere i problemi. Amichevoli? Servono a riabbracciare il nostro pubblico. Abbiamo fissato prezzi ridotti e orari comodi per avere quanto più tifosi è possibile al Maradona”.