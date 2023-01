Ziliani distrugge la Ferreri Caputi: “Un disastro”

Paolo Ziliani su Twitter critica duramente l’arbitraggio di Maria Sole Ferrieri Caputi, designata per Napoli-Cremonese.

La partita Napoli-Cremonese, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, ha segnato una prima storica nel calcio italiano, poiché per la prima volta nella competizione, la terna arbitrale è stata interamente composta da donne. Maria Sole Ferrieri Caputi, giovane arbitro della sezione di Livorno, è stata designata come direttore di gara e ha avuto l’assistenza degli assistenti Francesca Di Monte e Tiziana Trasciatti. Inoltre, il quarto ufficiale era Di Bello, mentre al VAR c’erano Marini con l’assistenza di Muto.

Nonostante la grande importanza della presenza di una terna arbitrale femminile in una partita di così alto livello, la prestazione di Ferrieri Caputi è stata giudicata insufficiente dal noto giornalista Paolo Ziliani, che ha commentato su Twitter: “Lo abbiamo detto di molti arbitri, lo diciamo anche di FerrieriCaputi: un mezzo disastro stasera”.

Questa valutazione è stata condivisa da tutti, molti hanno criticato la mancanza di lucidità e di decisioni adeguate da parte dell’arbitro durante la partita, soprattutto in alcune situazioni chiave che hanno influito sul risultato finale. Ad esempio, alcuni hanno sostenuto che Ferrieri Caputi avrebbe dovuto assegnare un rigore a favore del Napoli in una situazione in cui un giocatore del Cremonese ha commesso un fallo in area di rigore.

Inoltre, alcuni hanno sottolineato che la giovane età dell’arbitro potrebbe aver giocato un ruolo nella sua prestazione, poiché potrebbe non avere ancora la necessaria esperienza per gestire una partita di così alto livello. Nonostante questo, è importante sottolineare che la presenza di donne nella terna arbitrale rappresenta un passo importante verso la parità di genere nel calcio e che bisogna continuare a supportare e incoraggiare le donne a intraprendere questa professione.

In generale, la partita Napoli-Cremonese è stata una gara emozionante e combattuta, con entrambe le squadre che hanno dato il massimo per cercare di vincere. Tuttavia, la prestazione dell’arbitro Ferrieri Caputi è stata considerata insufficiente da molti, con alcune decisioni che hanno influito sul risultato finale. Speriamo che l’arbitro avrà l’opportunità di rifarsi in futuro e dimostrare le sue capacità in altre occasioni.