Capo Nord diventa azzurra: in Norvegia si grida: “Napoli campione” – Foto

In Norvegia si grida: “Napoli Campione” anche a Capo Nord, nella parte più settentrionale della nazione, spunta una bandiera azzurra.

La grande festa del Napoli non ha limiti, né confini. Si continua a festeggiare in tutto il mondo. E se in Brasile scrivono che il Napoli ha vinto contro l’odio dell’Italia, in Norvegia spuntano bandiere azzurre anche a 307 metri sopra il livello del mare. Perché quella azzurra è una passione travolgente, che fa battere il cuore ai tifosi e con il bel gioco e lo spirito vincente, si acquisiscono sempre più fan.

La bandiera del Napoli a Capo Nord, in Norvegia

In casa azzurra si programma la prossima stagione, che deve essere quella della ulteriore conferma. De Laurentiis prova a bloccare Spalletti, settimana decisiva anche per Cristiano Giuntoli. Insomma ci sono molte cose da fare, ma i tifosi pensano, giustamente, ancora a festeggiare. Anche perché il 4 giugno sarà consegnata la coppa al Napoli e lo stadio Maradona è pronto a esplodere nuovamente di gioia.

La passione azzurra viene dimostrata in ogni dove, come dimostra la bandiera del Napoli a Capo Nord, in Norvegia. Dove il freddo e il gelo vengono battuti con il calore del Napoli e dei tifosi napoletani, che in tutto il globo gioiscono per la vittoria della squadra partenopea.