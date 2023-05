Paganini: “Giuntoli gran lavoro alla Juve”, Spalletti accade qualcosa di clamoroso?

Cristiano Giuntoli direttore sportivo del Napoli può andare alla Juventus, il passaggio è molto vicino ad essere ufficializzato.

L’addio del ds del Napoli sembra oramai ad un passo. Da più parti si parla di un accordo totale tra la Juventus e Cristiano Giuntoli. Il direttore sportivo deve solo trovare la formula per risolvere il suo contratto con la SSCN di Aurelio De Laurentiis, poi sarà tutto fatto.

Del trasferimento parla anche Paolo Paganini della Rai che su twitter scrive: “Se dovesse restare Allegri credo che Vlahovic sarà ceduto. Pogba non è più il “vero” Pogba ma da anni. Credo che Giuntoli avrà molto da lavorare, ma per come lo conosco la “sfida” della nuova Juventus lo stimola parecchio. E occhio a Spalletti“.

Paganini nel suo tweet fa intendere che può accadere qualcosa di clamoroso tra il Napoli e Spalletti, anche se da più parti si dà la permanenza del tecnico alla guida della squadra campana, come scontata.

Spalletti oggi ha ricevuto il premio Bulgarelli, ma ancora una volta non ha voluto dire se resta o meno al Napoli. Si è limitato a dire che saranno scelte che dovrà comunicare la società. Sicuramente il confronto tra Spalletti e De Laurentiis ha chiarito la posizione di entrambe le parti, ora c’è curiosità nel capire cosa è uscito fuori.

Qualcosa di importante si potrebbe sapere già giovedì, quando De Laurentiis presenterà il ritiro a Dimaro.