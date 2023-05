Napoli: un colosso per sostituire Kim, pronto l’assalto azzurro

Kim min-Jae è vicinissimo al trasferimento al Manchester United. Il Napoli al suo posto pensa a Danso del Lens.

Sembra che oramai il trasferimento di Kim al Manchester United sia una pura formalità. Solo in caso di una scelta di cuore da parte del difensore potrebbe sparigliare le carte in tavola. In quel caso la società di Aurelio De Laurentiis accetterebbe di buon grado di tenersi il giocatore, magari andando a rinnovare il contratto ed eliminando la clausola rescissoria.

Danso al Napoli: chi è il sostituto di Kim

Ma ovviamente il Napoli non può farsi trovare impreparato e sa già che deve trovare un sostituto di Kim. Uno dei nomi molto gettonati è quello di Scalvini dell’Atalanta. Il giocatore italiano piace molto alla società azzurra che lo sta seguendo oramai da tempo.

Ma per sostituire Kim, il Napoli cerca anche Danso del Lens. Un nome che viene rilanciato questa mattina da Gazzetta dello Sport: “Ora che il sudcoreano sembra destinato all’Inghilterra, con offerte di ingaggio triplo e

una clausola che gli consente di svincolarsi pagando una cifra intorno ai 50 milioni, il Napoli non starà lì a piangersi addosso ma cercherà nuovi talenti. Uno oggi sembra in testa alla lista dei desideri, fra i centrali difensivi: si tratta dell’austriaco di origini ghanesi Kevin Danso, classe 1998, attualmente al Lens. Fisico imponente, 190 centimetri, piedi buoni (ha fatto pure il mediano) e ottimo marcatore“.

Chiaramente prima di affondare il colpo il Napoli dovrà avere la sicurezza dell’addio di Kim. Il difensore si trova benissimo a Napoli, ma in Premier League potrebbe addirittura triplicare il suo attuale ingaggio da 2 milioni di euro al Napoli.