Napoli: le strade del mercato portano a Frattesi, operazione Raspadori bis

Calciomercato Napoli le ultime notizie su Davide Frattesi del Sassuolo, Aurelio De Laurentiis vuole portarlo in azzurro.

La società partenopea anche in un momento di insicurezza dirigenziale continua a muoversi sul mercato. Cristiano Giuntoli ha un futuro assicurato alla Juve, da più parti si dice che sia tutto fatto. Luciano Spalletti deve trovare l’accordo per il rinnovo e servirà un altro incontro con De Laurentiis.

Ma questo non scoraggia il patron del Napoli, che continua a portare avanti trattative per il suo club, insieme con altri stretti collaboratori.

Napoli: Frattesi obiettivo di calciomercato

De Laurentiis evidentemente ha deciso di costruire un Napoli più italiano nei prossimi anni. Nella scorsa stagione ha preso Raspadori. Nella prossima punta Scalvini come sostituto di Kim, che con ogni probabilità andrà al Manchester United.

Ma per il calciomercato del Napoli c’è anche Frattesi del Sassuolo. Ecco quanto scrive Corriere dello Sport: “Tutte le strade del mercato portano a Davide Frattesi che ormai è pronto a spiccare il volo verso una grande dopo due anni al Sassuolo. De Laurentiis ci sta pensando e potrebbe ripetere l’operazione Raspadori, puntando su un altro futuro protagonista della nazionale italiana. Frattesi da sempre piace alla Roma – che ha una corsia preferenziale per l’acquisto – ma ovviamente è intrigato dall’ipotesi di giocare nella squadra campione d’Italia. I contatti con il suo entourage sono stati frequenti nell’ultimo periodo. Frattesi ha dimostrato di essere un fattore determinante: ha forza fisica, strappo e un’ottima propensione offensiva, avendo segnato ben sette gol. Nella mediana a tre del Napoli ci starebbe benissimo. Potrebbe fare la mezz’ala di inserimento“.