Kim al Manchester United: svelata la cifra, solo una cosa può tenerlo al Napoli

Kim min-Jae al Manchester United al Napoli vanno 58 milioni di euro, con la clausola rescissoria è praticamente tutto fatto.

La questione dell’addio di Kim al Napoli è di una semplicità disarmante. Uno dei migliori difensori della Serie A e d’Europa di questa stagione, può andare via con una semplice Pec. La stessa che è stata utilizzata da Aurelio De Laurentiis per confermato Luciano Spalletti sulla panchina del Napoli per il 2024.

Con la clausola rescissoria è ‘facilissimo’ acquistare un calciatore, basta che il club interessati versi esattamente la cifra prevista dalla clausola ed il giocatore accetti.

Quanto sarà pagato Kim dal Manchester United

In questo caso Corriere dello Sport svela la cifra che il Napoli incasserà perla cessione di Kim: 58 milioni di euro. La clausola, infatti, prevedeva che la cifra si adattasse al fatturato del club interessato al giocatore.

A questo punto al Napoli resta un’ultima chance per evitare che Kim si traferisca al Manchester United: ovvero sperare che il difensore sudcoreano non decida di accettare il trasferimento. Il difensore è diventato un idolo assoluto del popolo napoletano, che ad ogni suo intervento urla il nome: “Kim, Kim, Kim“. Ovviamente queste ovazioni fanno piacere a tutti, ma dall’altro lato c’è il Manchester United che può forse triplicare l’ingaggio di Kim.

Intanto il Napoli con Scalvini e Danso si sta cautelando, bloccando il giocatore che andrà a sostituire il sudcoreano.