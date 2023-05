Rinnovo Spalletti col Napoli: nuovo incontro con De Laurentiis, il problema non sono i soldi

Il rinnovo di Luciano Spalletti con il Napoli è ancora fermo, servirà un altro incontro per i dettagli con Aurelio De Laurentiis.

La prima ‘partita’ di andata del match per il rinnovo di Luciano Spalletti si è conclusa con un leggero vantaggio, ma ora sarà quella di ritorno a decretare il risultato finale. Il chiarimento tra Spalletti e De Laurentiis non è ancora definitivo, servono altri dettagli da mettere in evidenza, così c’è bisogno di un nuovo incontro, quello definitivo. Corriere dello Sport parla di un colloquio che sarà imminente, anche perché la stagione del Napoli deve essere programmata nel migliore dei modi.

Spalletti, rinnovo Napoli dopo incontro con De Laurentiis

“È con il dettaglio che si costruisce un rapporto lungo e duraturo, protraendolo ad oltranza, semmai allungandolo anche sino al 2025 come vorrebbe De Laurentiis: ma la burocrazia in certi casi non aiuta e lo sfruttamento tout court della Pec da atto “notarile” è divenuto un aspetto divisivo. In questa trattativa che prevede un menu con vari capitoli (il mercato e non solo; la figura del diesse e non solo; una limpidezza assoluta nella gestione, e non solo), esistono due certezze: l’esistenza di un contratto fino al 2024, che De Laurentiis ha già in mano dal luglio del 2021, e l’assoluta inconsistenza di eventuali riflessi economici, a cui Spalletti è disinteressato o che comunque ritiene irrilevanti” scrive Corriere dello Sport.