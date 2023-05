Spalletti, ovazione al Premio Bulgarelli. Siparietto con Orsato: “Avete chiesto se mi vuole?”

Spalletti ha ricevuto applausi al Premio Bulgarelli. Siparietto con Orsato: “Avete chiesto se mi vuole?”

Luciano Spalletti è arrivato a Bologna per ritirare il Premio Bulgarelli. Il tecnico della SSC Napoli, in attesa di essere proclamato ufficialmente Campione d’Italia al termine di questa stagione, riceve oggi il riconoscimento di miglior allenatore della Serie A 2022/2023. Per il tecnico di Certaldo una importante soddisfazione essere riuscito ad aggiudicarsi il premio intitolato all’ex centrocampista e capitano del Bologna dello scudetto. Appena arrivato in sala, lo stesso Spalletti è stato accolto in maniera calorosa, con un’ovazione generale degli ospiti della kermesse emiliana.

Al Premio Bulgarelli siparietto divertente tra Luciano Spalletti e Daniele Orsato

L’organizzazione ha previsto per lui il posto accanto all’arbitro Daniele Orsato, Spalletti ha scherzato con l’arbitro di Schio: “Gliel’avete chiesto, se qui mi ci vuole?’ ha detto il trainer azzurro, scatenando le risate dei presenti che si sono divertiti per la battuta del tecnico toscano che utilizza sempre ironia in ogni cosa.

La cerimonia è iniziata alle ore 12:00 e si sta tenendo all’interno della Biblioteca Sala Borsa, in Piazza del Nettuno 3. La giuria è presieduta da Fabio Capello, ex allenatore – tra le altre – di Milan, Roma, Juventus e Real Madrid, con trascorsi da commissario tecnico dell’Inghilterra.