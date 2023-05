Fedele: “Spalletti ha sbagliato. Meglio andare via da vincitore”

Enrico Fedele dichiara che Luciano Spalletti ha sbagliato: meglio andare via da vincitore che restare e non confermarsi

Enrico Fedele ha espresso la sua opinione ai microfoni di Radio Marte nel corso della trasmissione Forza Napoli Sempre: “Non prevedo il futuro, però ho esperienza pluriennale per capire in anticipo cosa possa accadere. Il Napoli ha fatto un grande campionato, ma una pessima Coppa Italia ed un pessimo Quarto di Finale di Champions League, quindi gli resta un forte rammarico. Io ho quasi sempre lasciato nel momento in cui ho vinto qualcosa e, quando non l’ho fatto, ho sbagliato e mi hanno cacciato. E non è capitato solo a me. Capita. Spalletti ha sbagliato, perché a fine campionato doveva dire a De Laurentiis: ‘Caro presidente, io ti mando una bella PEC di risposta e ti ringrazio per la cena. Mi comprenderai, ma non voglio essere più l’allenatore del Napoli: meglio andare via da vincitore’…”.

Per Fedele Spalletti non deve fare la fine di Pioli al Milan

Fedele ha poi proseguito: “Spalletti, secondo me, vuole vivere una nuova avventura, vede cos’è successo al Milan dell’anno scorso: la squadra di Pioli era un Milan di eroi, un anno fa, ma quegli stessi eroi, oggi, tutti li vogliono cacciare. Per De Laurentiis, Spalletti ha rappresentato e rappresenta un paracadute. Il presidente, se non avesse rinnovato il contratto, sarebbe rimasto nel vuoto senza paracadute. Se le cose vanno bene, è un dio; se Spalletti va via senza rinnovo e si finisce terzi, il patron si becca tutte le colpe. La proposta di rinnovo è una mossa strategica. Spalletti ha fatto una richiesta economica sostenuta e De Laurentiis ha dovuto accettare” ha concluso l’opinionista.