Napoli, tentano vendetta a Varese per la Festa Scudetto: tornano liberi i 27 ultras

Sono stati rilasciati a Varese i 27 ultras portati in Questura ieri: avrebbero voluto replicare ai fatti avvenuti il 4 maggio

Sono stati rilasciati e stanno tornando a Napoli i 27 tifosi del Napoli appartenenti ai gruppi ultras Fedayn e “Secco Vive” fermati ieri dalla Polizia di Stato a Varese dove, secondo quanto si è appreso, intendevano replicare ai fatti accaduti il 4 maggio scorso durante i festeggiamenti a Varese per lo scudetto del Napoli. In quell’occasione infatti alcuni tifosi partenopei vennero aggrediti, minacciati e insultati da ultras varesini.

Gli ultras del Napoli si erano recati a Varese per vendicarsi dell’aggressione ricevuta da parte degli ultras varesini il 4 maggio

Le indagini della Digos di Varese mirano ora a identificare gli oltre 100 (forse 150) tifosi (giunti a bordo di 30 mezzi) che ieri si sono resi protagonisti di uno scontro con la Polizia di Stato che ha fermato il corteo ultras nei pressi dello svincolo autostradale SS707.

Dopo i tafferugli i tifosi si sono allontanati procedendo contromano a bordo dei loro veicoli, sfiorando l’investimento di un poliziotto ma sono stati intercettati dopo pochi chilometri dalle Volanti della Ps e condotti in Questura a Varese. Per i 27 ultras napoletani è stata avviata l’istruttoria per il Daspo.