Giornata speciale a Formello, nonna Fiorella incontra il suo mito Immobile – VIDEO

Giornata di emozioni al centro sportivo di Formello dove la tifosa 97enne Fiorella ha incontrato l’attaccante della Lazio, Ciro Immobile.

Oggi è andato in scena un incontro speciale presso il centro sportivo di Formello tra il capitano della Lazio, Ciro Immobile, e la signora Fiorella Ingrao, una grande tifosa laziale di ben novantasette anni. La settimana scorsa, durante la sua partecipazione a La Vita in Diretta, la signora Fiorella aveva espresso il desiderio di incontrare il famoso bomber. La società ha voluto condividere questo momento particolare attraverso un comunicato:

“Nella mattinata odierna, la signora Fiorella Ingrao, una grande tifosa biancoceleste di novantasette anni, che aveva espresso il desiderio di stringere la mano al capitano biancoceleste Ciro Immobile durante la trasmissione La Vita in Diretta della scorsa settimana, è stata ospite del Training Center di Formello per vivere un momento indimenticabile a tinte biancocelesti. Il presidente Claudio Lotito si è immediatamente attivato per accogliere la sua richiesta.”

Durante la visita, la signora Fiorella è stata accompagnata dai suoi familiari e ha avuto l’opportunità di incontrare da vicino molti calciatori biancocelesti. Il momento più speciale è stato quello vissuto con il suo idolo, Ciro Immobile, che è arrivato in anticipo presso il Centro Sportivo visibilmente emozionato di incontrarla.

Al termine dell’incontro, il bomber biancoceleste ha consegnato alla signora Fiorella una maglia speciale della Lazio con il nome “Fiorella” e il numero 97, a nome del presidente Lotito e in rappresentanza dello spogliatoio.

Questa giornata rimarrà sicuramente nel cuore della signora Fiorella, che ha potuto realizzare il suo sogno grazie alla generosità della Lazio e al desiderio di Ciro Immobile di rendere felice una tifosa speciale.

Di seguito il video: