Samardzic al Napoli? Arriva l’annuncio dell’Udinese

Franco Soldati, presidente dell’Udinese, discute le possibilità di un trasferimento di Lazar Samardzic al Napoli, sottolineando le prospettive del giovane centrocampista.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Il centrocampista tedesco naturalizzato serbo, Lazar Samardzic, è uno degli obiettivi di mercato del Napoli per la prossima stagione. Questo talento di 21 anni, che ha già fatto breccia nel cuore degli appassionati di calcio con la sua abilità in campo, è molto apprezzato anche dall’allenatore azzurro Luciano Spalletti.

Recentemente, Franco Soldati, presidente esecutivo dell’Udinese, è stato intervistato da Kiss Kiss Napoli in merito a queste speculazioni. “Non so se Lazar piace al Napoli, bisogna chiederlo al Napoli. Non ne sono a conoscenza“, ha dichiarato Soldati. “Io dico chiaramente che Samardzic è un giocatore sicuramente in prospettiva per una grande sia in Italia che all’estero. Perché è poliedrico e giovanissimo“.

Con cinque gol segnati in campionato, incluso uno contro il Napoli al Maradona, Samardzic ha dimostrato di essere un giocatore di talento. Tuttavia, Soldati ha raffreddato le voci di un suo possibile trasferimento: “Per adesso è un nostro giocatore e credo sia molto difficile che si muova“.

Il presidente dell’Udinese ha parlato anche di un altro giovane talento, l’attaccante 17enne Simone Pafundi. Anche lui è considerato un elemento chiave per il futuro del club. “Deve rimanere con noi per fare il suo percorso“, ha dichiarato Soldati.

Il trasferimento di Samardzic al Napoli non sarà un compito facile. Tuttavia, questo non ferma le speranze dei tifosi napoletani che vedono in lui un potenziale rinforzo per la squadra di Spalletti. Resta da vedere come si svilupperà la situazione nel prossimo mercato estivo.