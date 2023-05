La compagna di Theo Hernandez, Zoe Cristofoli, al murale di Diego Maradona a Napoli

Zoe Cristofoli, compagna di Theo Hernandez, ha reso omaggio a Diego Maradona a Napoli, posando per un servizio fotografico davanti al murale della leggenda argentina.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Zoe Cristofoli, compagna di Theo Hernandez, ha reso omaggio a Diego Maradona a Napoli, posando per un servizio fotografico davanti al murale della defunta leggenda argentina.

La Cristofoli, che è un’influencer, è stata a Napoli per qualche ora mercoledì. È stata avvistata da curiosi e fan nel cuore della città, tra il lungomare azzurro e Largo Maradona, nei quartieri spagnoli.

La compagna di Theo Hernandez ha posato per lo scatto davanti al murale di Maradona e all’installazione dei tre scudetti, l’ultimo dei quali è passato dal Milan al Napoli di Luciano Spalletti la scorsa stagione.

La visita della Cristofoli a Napoli arriva in un momento in cui il suo compagno Theo Hernandez è sotto tiro per aver postato una brutta foto su Instagram che sembra essere una risposta ai tifosi del Napoli che lo hanno insultato prima della partita di ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Napoli e Milan.

Non è chiaro a chi fosse rivolta la foto, ma si pensa che sia una risposta ai tifosi del Napoli che hanno insultato Hernandez durante la partita di andata.

Nonostante le polemiche, la visita della Cristofoli a Napoli dimostra che è chiaramente una fan di Maradona e ha colto l’occasione per rendergli omaggio mentre si trovava in città.