Sky: Rrahmani rinnovo a vita con il Napoli. Agente in città per il contratto: Tutti i dettagli

Amir Rrahmani rinnovo a vita con il Napoli, l’esperto di calciomercato delle reti Sky, Gianluca Di Marzio, ha rivelato i dettagli dell’operazione.

Amir Rrahmani rinnova il suo contratto con il Napoli. Il difensore kosovaro sta per firmare il rinnovo del contratto che lo legherà al Napoli per almeno altri cinque anni. Lo rivela il giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, sul suo portale ufficiale. Il procuratore del calciatore, Adrian Allaj, è infatti arrivato a Napoli per formalizzare gli ultimi dettagli del prolungamento contrattuale.

Rrahmani, che ha disputato 29 partite in questa stagione, segnando 2 gol in campionato e subendo un infortunio nella recente partita contro il Milan in Champions League, si conferma così un valore aggiunto per la squadra azzurra. Il suo nuovo contratto avrà validità fino al 30 giugno 2028, quando il difensore compirà 34 anni, e potrebbe essere considerato un “contratto a vita”.

Non sorprende la decisione di prolungare il contratto di Rrahmani, che si è dimostrato un giocatore di altissimo livello fin dal suo arrivo al Napoli nel 2020. In totale, ha già collezionato 90 presenze in maglia azzurra, contribuendo alla conquista dello scudetto dopo 33 anni di attesa.

Il rinnovo di Rrahmani rappresenta quindi un’ottima notizia per i tifosi del Napoli, che potranno continuare a contare sulle sue prestazioni per molti anni a venire.