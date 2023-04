Juventus-Napoli: scatta l’allarme anche per Raspadori

Juventus-Napoli è il prossimo match di Serie A che si gioca all’Allianz Stadium: allarme per le condizioni fisiche di Giacomo Raspadori.

Non è sicuramente un buon momento per il Napoli, anche dal punto di vista fisico. La stagione di Mario Rui potrebbe essere già terminata. Inoltre ci sono da verificare le condizioni di Politano e Rrahmani che con ogni probabilità salteranno la sfida con la Juventus.

Ma secondo quanto scrive Corriere dello Sport, anche Raspadori rischia Juventus-Napoli. Il giocatore ex Sassuolo è rientrato da un infortunio e non è ancora al meglio della condizione fisica, tanto che nel match di andata con il Milan, Spalletti ha dovuto ricorrere ad Elmas centravanti.

Raspadori sta rispondendo alle sollecitazioni sul campo, ma al momento le sue condizioni sono in dubbio per la sfida con la Juventus. Secondo quanto si legge sul quotidiano sportivo, c’è ancora dubbio sul fatto che possa essere convocato, stesso dubbio che si ha per Rrahmani. Un momento complicato per gli azzurri che hanno Osimhen non al massimo della forma fisica, ma anche Simeone infortunato.