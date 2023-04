Juve in semifinale – Danilo parole di fuoco per la sfida al Napoli

La Juventus si qualifica per le semifinali di Europa League, Danilo al termine del match lancia la sfida al Napoli.

C’è grande entusiasmo sulla sponda bianconera di Torino. La penalizzazione della Juventus è stata momentaneamente sospesa, in attesa di un nuovo giudizio. Quindi temporaneamente la squadra è al terzo posto della classifica di Serie A.

Inoltre la Juve ha superato i quarti di Europa League, superando lo Sporting Lisbona nel doppio confronto.

Al termine del match di Lisbona, ha parlato il difensore Danilo che lancia la sfida al Napoli e dice: “I ragazzi giovani non sono solo bravi, sanno giocare a calcio. Dopo la partita contro il Torino secondo me è scattato uno spirito diverso. Abbiamo vissuto tante cose difficili ma siamo stati uniti e non ci siamo mai messi in dubbio. Non abbiamo ancora fatto nulla, dobbiamo dare una dimostrazione di forza contro il Napoli“.

Danilo sulla decisione del Collegio di Garanzia del Coni ha aggiunto: “Ora sicuramente la classifica è più bella. Ma noi ce la siamo meritata conquistando i punti sul campo, è giusto che sia così“.