Tuttosport: “Juve-Napoli, sfida di mercato per Talbi. Inzaghi prepara il piano anti-Conte al Maradona”

Le strategie di Juventus e Napoli si intrecciano nuovamente sul mercato, pronte a contendersi un nuovo talento dopo il duello estivo per Kephren Thuram, vinto dai bianconeri. Questa volta il nome al centro delle trattative è quello di Chemsdine Talbi, giovane promessa belga del Bruges, classe 2005, che ha impressionato per velocità e capacità realizzative, mettendosi in luce con una doppietta decisiva in Champions League contro l’Atalanta.

Giuntoli e Manna, responsabili dell’area sportiva di Juventus e Napoli, sono pronti a contendersi il talento belga. Se da un lato la Juve punta a consolidare il proprio progetto giovani, dall’altro il Napoli di Conte vuole rinforzare il reparto offensivo con un profilo in grado di dare profondità e fantasia al gioco azzurro. Ma la concorrenza non si limita al mercato interno: il Bayern Monaco e diversi club di Premier League hanno già acceso i riflettori su Talbi, rendendo la corsa serrata e tutt’altro che scontata.

Parallelamente, resta viva la competizione tra Juve e Napoli per Karim Adeyemi del Borussia Dortmund. L’attaccante tedesco, già seguito in passato da Giuntoli, potrebbe diventare il nuovo obiettivo principale qualora non si concretizzasse l’affare Talbi.

Inzaghi prepara il colpo grosso a Napoli

Intanto, a Milano, Simone Inzaghi lavora per superare un altro grande esame: espugnare il Maradona contro il Napoli di Conte. L’Inter, capolista con margine, vuole consolidare il primato anche contro le big del campionato, dopo aver già regolato Atalanta, Juventus e Milan. Tuttavia, il successo in casa del Napoli rappresenterebbe il sigillo definitivo sulla corsa scudetto.

Il tecnico nerazzurro punta tutto su Marcus Thuram, al rientro dopo i problemi fisici che lo hanno tenuto fermo ai box. L’obiettivo è riportarlo al 100% della condizione per la sfida contro il Napoli, sfruttando le prossime gare per farlo crescere gradualmente. Inzaghi dovrà però fare attenzione alla gestione dei diffidati: Bastoni e Barella sono a rischio squalifica e, considerando l’importanza della sfida con il Napoli, potrebbe optare per un turnover mirato, specialmente nelle sfide contro Genoa e Lazio in Coppa Italia.

Un altro tema chiave riguarda il centrocampo: tra i candidati per affiancare Calhanoglu ci sono Frattesi e Mkhitaryan, ma attenzione all’ipotesi Zielinski. Il polacco, in scadenza con il Napoli e già vicino ai nerazzurri per la prossima stagione, potrebbe essere una carta preziosa per aumentare la qualità in mezzo al campo.

Le strategie si incrociano: dal campo al mercato

Juve e Napoli, dunque, si sfidano su più fronti. Sul campo, la corsa per consolidare le rispettive posizioni in classifica, mentre sul mercato è già guerra aperta per i talenti del futuro. Intanto, l’Inter di Inzaghi studia il colpo grosso al Maradona con un piano preciso: riportare Thuram al massimo della condizione, gestire al meglio i diffidati e puntare su un turnover strategico per affrontare i momenti caldi della stagione.

Per Juventus e Napoli, però, il mercato resta una priorità assoluta: con Talbi e Adeyemi nel mirino e la volontà di costruire squadre sempre più competitive, il prossimo futuro si preannuncia rovente. E mentre le trattative proseguono in sordina, la tensione cresce in vista delle sfide decisive che attendono le tre big italiane.