Napoli tra infortuni e mercato: Conte cambia il piano anti-Como mentre Osimhen vola al Galatasaray

l Napoli di Antonio Conte si trova ad affrontare una fase cruciale della stagione tra infortuni, cambi tattici e un mercato in fermento che vede al centro della scena Victor Osimhen. Secondo Il Mattino di Napoli, il tecnico azzurro è costretto a rivedere i suoi piani in vista della delicata sfida contro il Como a causa delle assenze pesanti che condizionano le sue scelte.

Conte tra infortuni e soluzioni tattiche

Il Como, che ha già registrato la presenza di 1500 tifosi napoletani per il big match, è la prossima sfida in calendario e Antonio Conte vuole evitare passi falsi. Come riportato da Il Mattino di Napoli, l’allenatore è alle prese con l’infortunio di Spinazzola, ancora in dubbio per la trasferta, mentre resta incerta anche la condizione di Olivera. Il modulo 3-5-2 resta la base tattica, ma il tecnico potrebbe optare per l’inserimento di Politano come esterno alto, sfruttando la sua velocità e capacità di rientrare sul mancino.

Conte ha chiesto massima attenzione e determinazione, ben consapevole che ogni errore può essere pagato caro in questa fase cruciale della stagione. “Non possiamo permetterci passi falsi”, ha ribadito il tecnico alla squadra durante la seduta di allenamento, come evidenziato da Il Mattino di Napoli.

In attacco, la coppia Raspadori-Lukaku potrebbe essere la soluzione ideale, mentre a centrocampo si valuta la possibilità di inserire Politano nel ruolo di quinto di destra per dare maggiore spinta offensiva. Nonostante le assenze, Conte vuole vedere una squadra compatta e aggressiva, capace di dominare il campo e conquistare punti fondamentali.

Il futuro di Osimhen: 75 milioni dal Galatasaray?

Mentre Conte pensa al campo, il mercato torna protagonista. Victor Osimhen, attaccante nigeriano che ha fatto la fortuna del Napoli nelle passate stagioni, sta vivendo un’esperienza da protagonista al Galatasaray. Secondo quanto riportato da Il Mattino di Napoli, l’attaccante ha conquistato la Turchia con 19 gol in 24 partite, guidando il club alla corsa per il titolo turco e attirando l’attenzione dei grandi club europei.

Il Napoli aveva ceduto Osimhen al Galatasaray con la formula del prestito oneroso e una clausola rescissoria fissata a 75 milioni di euro. In estate, il club turco potrebbe esercitare l’opzione, garantendo al Napoli una cifra importante da reinvestire sul mercato. Tuttavia, Il Mattino di Napoli sottolinea come il destino di Osimhen sia ancora incerto: “Il Galatasaray potrebbe riscattarlo, ma attenzione alla concorrenza inglese con il Manchester United e il Chelsea pronti a inserirsi nella trattativa.”

Non è escluso nemmeno un possibile ritorno in Italia, con la Juventus che osserva da vicino la situazione. Giuntoli, infatti, sarebbe tentato dal riportare Osimhen in Serie A, ma la clausola di 75 milioni e l’ingaggio pesante dell’attaccante (12 milioni di euro a stagione) complicano l’operazione. In ogni caso, come evidenziato da Il Mattino di Napoli, Osimhen non indosserà più la maglia del Napoli nella prossima stagione: “La sua avventura in azzurro è chiusa. Ora si tratta solo di capire dove continuerà la sua carriera.”

Napoli tra campo e mercato: Conte prepara la volata finale

Per Antonio Conte, il presente è rappresentato dal Como e dalla necessità di consolidare il piazzamento europeo, ma è impossibile ignorare i movimenti di mercato che potrebbero ridisegnare il Napoli del futuro. Il tecnico, come riportato da Il Mattino di Napoli, vuole concentrare tutte le energie sulla corsa finale e spera di avere a disposizione Spinazzola per le ultime gare decisive.

Intanto, la dirigenza lavora per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione, con particolare attenzione alle uscite. Oltre a Osimhen, anche altri big potrebbero lasciare il club, aprendo scenari interessanti sul mercato.

Il Napoli è quindi diviso tra presente e futuro, tra la necessità di chiudere la stagione nel miglior modo possibile e la programmazione della prossima. Antonio Conte, come sottolineato da Il Mattino di Napoli, resta il punto fermo di questo progetto, ma sa bene che per raggiungere gli obiettivi serviranno strategie chiare e investimenti mirati. La sfida è appena iniziata.