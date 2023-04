Sentenza Juve, da Napoli: “Pazzesco vedere i milanisti passare dallo spiegare una vittoria a schiumare”

Sentenza Juventus, penalità sospesa ma attesa una nuova valutazione dalla Federcalcio. Ma le conseguenze potrebbero essere ‘fastidiose’ per Milan e Inter.

La sentenza sulla Juventus è arrivata: il Collegio di Garanzia dello Sport ha accolto il ricorso presentato dal club bianconero riguardante il caso plusvalenze. Tuttavia, la decisione non ha chiuso la vicenda, poiché gli atti sono stati rinviati alla giustizia della Federcalcio per una nuova valutazione. Al momento, la penalizzazione di 15 punti è stata sospesa in attesa di un nuovo processo della Corte d’Appello Federale, che potrebbe tenersi fra 30-45 giorni.

È stata respinta invece la richiesta di ricorso presentata da Agnelli, Paratici, Arrivabene e Cherubini, mentre sono stati accolti quelli di Nedved e degli altri dirigenti coinvolti. Resta ancora da capire quale sarà la decisione finale della giustizia sportiva sul caso plusvalenze della Juventus.

Juventus al terzo posto, una ‘brutta’ notizia per Milan e Inter

Nel frattempo sul web se ne leggono di tutti i colori. Solamente qualche giorno fa i tifosi del Milan stavano esultando per l’eliminazione dalla Champions del Napoli e per la loro qualificazione alle semifinali di Champions, ma oggi è arrivata una ‘brutta’ notizia per i tifosi di Milan e Inter che si troverebbero tagliati fuori dalla prossima Champions League dopo che la Juventus si è riportata al terzo posto. Di seguito uno dei tanti commenti che impazzano sul web:

“Vedere i tifosi del #Milan passare dallo spiegare una vittoria a schiumare per la restituzione (non definitiva) dei 15 punti alla #Juventus è pazzesco”.

