Gazzetta dello Sport: “Napoli, tra Lukaku e Anguissa: i pilastri di Conte per la sfida al Como”

Il Napoli di Antonio Conte si prepara ad affrontare il Como con l’obiettivo di consolidare la propria posizione in campionato e puntare alla zona alta della classifica. Al centro del progetto azzurro ci sono due figure chiave: Romelu Lukaku e Frank Zambo Anguissa. Entrambi rappresentano i cardini su cui il tecnico azzurro sta costruendo l’identità della squadra, pur tra difficoltà, infortuni e l’ombra delle diffide che pesano sul cammino azzurro. La Gazzetta dello Sport sottolinea come la gestione di questi due pilastri sarà fondamentale in vista dei prossimi impegni, in particolare contro l’Inter.

Lukaku, il leader che Napoli aspettava

Romelu Lukaku è diventato rapidamente il punto di riferimento offensivo del Napoli. Dopo un’estate turbolenta, segnata da trattative complicate e un futuro incerto tra permanenza all’estero e ritorno in Serie A, il centravanti belga ha scelto Napoli come nuova tappa della sua carriera. Una scelta che ha pagato in termini di rendimento: 13 gol in 28 presenze stagionali testimoniano la sua costanza sotto porta.

Secondo quanto evidenziato dalla Gazzetta dello Sport, Lukaku ha dimostrato non solo di essere un terminale offensivo di primo livello, ma anche un leader capace di trascinare il gruppo nei momenti difficili. “È la sua presenza in area che fa la differenza”, sottolinea il quotidiano sportivo, rimarcando come la sua esperienza internazionale abbia arricchito il reparto offensivo del Napoli.

La sua intesa con i compagni cresce di partita in partita, anche se il rischio di sovraccarico fisico rimane alto, considerando l’impiego costante a cui è stato sottoposto. Nonostante ciò, Conte non sembra intenzionato a rinunciare alla sua punta di diamante, specialmente in gare decisive come quella contro il Como.

Anguissa, il polmone del centrocampo ma attenzione alla diffida

Se Lukaku è il punto di riferimento offensivo, Frank Zambo Anguissa è il cuore pulsante del centrocampo. Il camerunese è uno degli “intoccabili” di Conte, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, ma la sua situazione disciplinare rappresenta un’insidia. Anguissa è diffidato e un’ammonizione nella gara contro il Como lo costringerebbe a saltare il big match contro l’Inter.

Nonostante il rischio, Conte non rinuncerà al suo uomo chiave per l’equilibrio della squadra. Anguissa, con la sua forza fisica e la capacità di coprire ampie zone del campo, è indispensabile per sostenere il pressing alto e per garantire copertura in fase difensiva. La Gazzetta dello Sport evidenzia come il centrocampista abbia già dimostrato di saper gestire situazioni di rischio, pur mantenendo la sua aggressività in mezzo al campo.

In caso di cartellino giallo, il tecnico azzurro è pronto a inserire Billing come sostituto naturale per la sfida contro l’Inter. Tuttavia, la speranza dello staff tecnico è che Anguissa riesca a evitare sanzioni e a essere disponibile anche per il prossimo, delicato incontro.

Conte e la gestione dei big in vista dell’Inter

La sfida contro il Como rappresenta un crocevia importante per il Napoli, ma Conte deve già proiettarsi alla partita contro l’Inter, uno scontro diretto che potrebbe influenzare il finale di stagione. Proprio per questo, la gestione di Lukaku e Anguissa diventa cruciale.

La Gazzetta dello Sport sottolinea come il tecnico stia valutando se dosare le forze o puntare ancora una volta sui suoi titolarissimi. Il rischio di incorrere in infortuni o squalifiche pesa sulle scelte di formazione, ma la mentalità di Conte punta a non fare calcoli e a schierare sempre i migliori disponibili.

La crescita di Lukaku e la solidità di Anguissa sono due elementi che danno fiducia a Conte, che vede nel prossimo mese un’occasione chiave per rilanciare le ambizioni del Napoli. La sfida al Como sarà quindi una prova di maturità per gli azzurri, chiamati a confermare i progressi delle ultime settimane e a difendere i propri uomini chiave in vista dei big match.