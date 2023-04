Napoli, Spalletti perde Politano e Mario Rui. Per la Juve ko anche Rrahmani: Arriva una brutta notizia

Spalletti perde tre calciatori per Juventus-Napoli. Il tecnico dovrà fare a meno di Politano, Mario Rui e Rrahman usciti malconci dalla fida contro il Milan.

Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, dovrà fare a meno di tre importanti calciatori in vista della partita contro la Juventus di domenica prossima. L’eliminazione dalla Champions League non ha portato solo delusione, ma anche una serie di infortuni che potrebbero compromettere il futuro della squadra azzurra.

Durante la partita contro il Milan, infatti, tre giocatori sono stati costretti a uscire dal campo a causa di problemi fisici. Si tratta di Politano, Mario Rui e Rrahmani, ai quali si aggiunge l’infortunio di Simeone, per un totale di quattro assenze importanti per il finale di stagione.

La squadra si è allenata questa mattina e domani avrà un giorno di riposo, per poi tornare in campo venerdì per preparare la sfida contro la Juventus. Nel frattempo, sul sito ufficiale del Napoli sono stati forniti aggiornamenti sulla situazione degli infortunati.

La brutta notizia per Spalletti arriva da Mario Rui, il terzino ha subito accertamenti che hanno evidenziato una infrazione della testa del perone destro, ci vorrà circa un mese prima di rivederlo in campo.

Politano ha riportato una distorsione di primo grado alla caviglia sinistra. Nel suo caso uno stop di circa 15 giorni.

Anche Rrahmani ha riportato una lieve distorsione alla caviglia destra, ma potrebbe essere arruolabile al fianco di Kim per la sfida ai bianconeri.

La squadra azzurra dovrà fare i conti con questi importanti infortuni, ma la speranza è che i giocatori possano recuperare al più presto e tornare in campo per contribuire alla lotta per i piazzamenti in classifica.