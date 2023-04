Tardelli: “Campionato falsato. Ombra scura e sinistra”

Marco Tardelli ritiene che il campionato è falsato, con un’ombra scura e sinistra che si è allungata su una stagione stranissima

Marco Tardelli ritiene che il campionato è irrimediabilmente falsato in virtù di quanto sta avvenendo. L’ex difensore della Nazionale Italiana ed ex allenatore, sulle colonne del quotidiano ‘La Stampa’ ha espresso la sua opinione sulle squadre del campionato di Serie A. “Sappiamo già chi vincerà il campionato, questo è certo: il Napoli per la gioia di tutti gli sportivi amanti del bel calcio. Ma come possiamo definire questa stagione così ricca di colpi di scena che però non riguardano lo sport?” è il pensiero del noto opinionista della RAI.

Per Tardelli la sentenza non è definitiva e può regalare altri colpi di scena

In riferimento della temporanea restituzione dei quindici punti tolti alla Juventus di Massimiliano Allegri, l’ex Campione del Mondo con l’Italia al Mondiale di Spagna 1982 ed ex calciatore bianconero dichiara: “Dopo due mesi di penalizzazione – ha analizzato Marco Tardelli – ecco che ritornano i punti tolti, ma siamo sicuri che fra quindici giorni …non voglio nemmeno immaginarlo. Certo ora aspettiamo ansiosamente il riesame del caso, ma intanto un’ombra scura e sinistra si allunga su un campionato irrimediabilmente falsato” ha concluso l’ex calciatore italiano.