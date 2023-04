SKY: “Almada-Napoli? Nessuna conferma di affare chiuso con l’Atlanta”

SKY dice che, a proposito dell’affare Almada-Napoli, non c’è alcuna conferma di affare chiuso con l’Atlanta

Valter De Maggio, nel corso della puntata di ieri di Radio Goal, programma in onda sulla emittente Kiss Kiss, aveva fatto un annuncio importante sul mercato del sodalizio campano. Il giornalista partenopeo aveva fatto un’anteprima a sorpresa: “A me risulta che il trequartista 21enne Thiago Almada sia vicinissimo al Napoli. Mi dicono anche che l’affare sia in dirittura di arrivo. Credetemi: è un grande colpo, l’ennesimo, di Giuntoli. Infiammerebbe il Maradona”.

Luca Marchetti smentisce la fumata bianca vicina per Thiago Almada al Napoli

Stando a quanto riferito dall’emittente radiofonica ufficiale del club azzurro, il calciatore sudamericano nato nel 2001 sarebbe molto vicino ad accasarsi nella società partenopea, che starebbe lavorando seriamente al suo acquisto in vista della prossima stagione di Serie A.

Rumors che però non trovano la conferma di Luca Marchetti, giornalista ed esperto di calciomercato della redazione di Sky Sport, che ai microfoni di Radio Marte dichiara: “Thiago Almada sarà presto un nuovo giocatore del Napoli? Il Napoli ha chiesto delle informazioni come fa con tanti calciatori, ma non ci risultano trattative in chiusura per lui. Ragazzo interessante, giovane. Come profilo ci sta, ma non abbiamo nessuna conferma di conclusioni vicine per il talento dell’Atlanta” ammette il noto cronista, durante la trasmissione ‘Forza Napoli Sempre’.