Schira: “Giuntoli e Pompilio alla Juve, tutto fatto. La verità sui contratti”

Cristiano Giuntoli e Pepe Pompilio sono pronti a firmare per la Juventus, dicendo addio al Napoli di Aurelio De Laurentiis.

Oramai è imminente il passaggio di Giuntoli e Pompilio alla Juventus. La notizia viene data con certezza da Nicoò Schira che scrive: “Cristiano Giuntoli e il suo braccio destro Peppe Pompilio hanno concordato a titolo personale con la Juventus un contratto fino al 2026. Trattative in corso con il Napoli per raggiungere un accordo per la risoluzione del contratto, in scadenza nel 2024“.

Napoli: addio a Giuntoli, va alla Juventus

Il presidente del Napoli dopo la cena con Luciano Spalletti, deve porre le basi per la nuova stagione. La ricerca del direttore sportivo è fondamentale. Si fa con insistenza il nome di Accardi dell’Empoli.

Questo è un tassello importante, ma De Laurentiis uscendo dal ristorante dove ha cenato con Spalletti ha fatto sapere: “Con me starete sempre sereni“. Dunque il presidente del Napoli sembra avere già un asso nella manica per trovare un nuovo direttore sportivo di grande livello. Non va dimenticato che quando prese Giuntoli, il direttore sportivo arrivava dal Carpi, che era riuscito a trascinare dalla Serie D alla Serie A. Ora per Giuntoli si aprono le porte della Juve, mentre si aspetta la mossa di De Laurentiis.

De Laurentiis deve annunciare allenatore e direttore sportivo

Oggi Spalletti in conferenza stampa non ha voluto dire assolutamente nulla su quello che si è detto con De Laurentiis a cena. “Parlerà la società” ha detto più volte il tecnico alle domande dei giornalisti. A quanto pare Spalletti ha ricevuto conferme dal punto di vista tecnico, ma si parla anche di un aumento dell’ingaggio.

Dunque si attende che la società faccia il prossimo passo, magari dopo aver risolto il contratto di Giuntoli. Anche perché il Napoli ha il vantaggio di aver raggiunto il suo obiettivo con largo anticipo. Un vantaggio che non può essere sprecato.