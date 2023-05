Benevento retrocesso in Serie B: il Bari di De Laurentiis vola

Il Benevento è retrocesso in Serie C, la vittoria contro il Modena non è servita a scongiurare la retrocessione del club sannita.

Il Benevento vince con il Modena per 2-1 ma non evita la retrocessione in Serie C, insieme con la squadra sannita retrocede anche la Spal. Sono questi i due verdetti che arrivano alla fine della trentasettesima giornata di Serie B.

Ottime notizie invece per il Bari della famiglia De Laurentiis, la squadra guidata da Mignani ha vinto anche con la Regina con un gol di Folorunsho ed è in piena zona playoff.