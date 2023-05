Paola Saulino fa impazzire l’Inghilterra: 80% di sconto su Onlyfans per il Napoli

Paola Saulino sconto su Onlyfans dell’80% , una promozione che scatena i fan e che gli vale una intervista col Daily Star.

La nota modella napoletana festeggia in questo modo lo scudetto del Napoli. Una promozione che ha conquistato già tantissime persone, tanto che al Daily Star la Saulino ha fatto sapere che si aspetta di guadagnare almeno 3 milioni di sterline con la famosa piattaforma.

Ma al Daily Star, Paola Saulino racconta anche che la promozione su Onlyfans dell’80% durerà 31 giorni ed è fatta per festeggiare la vittoria del Napoli. Attraverso il tabloid ha annunciato anche di essere pronta a fittare un bus per sfilare nuda per le strade del capoluogo partenopeo. “È una cosa che posso fare e che posso permettermi. Onestamente non credo che noleggiare un autobus sia la cosa più costosa del mondo. Penso che con probabilmente 3.000 euro lo farò e posso contattare persone che possono affittarmi l’autobus o che possono fornire questo servizio“.