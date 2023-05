Bargiggia: “Ecco chi potrebbe diventare il nuovo allenatore del Napoli. Porterà anche il DS”

Thiago Motta porrebbe sostituire Spalletti ed essere il prossimo allenatore del Napoli. Paolo Bargiggia rivela alcuni dettagli: “Possibile arrivo insieme a Sartori dal Bologna”.

Bargiggia: “Thiago Motta sarà il nuovo allenatore del Napoli”

Le prossime ore saranno cruciali per il futuro di Luciano Spalletti a Napoli. I rapporti tra l’allenatore e il presidente del club, Aurelio De Laurentiis, sono al bivio dopo l’invio improvviso di una PEC per rinnovare unilateralmente il contratto dell’allenatore fino al 2024. Si prevede un incontro definitivo tra i due per decidere se proseguire insieme o separarsi, con quest’ultima opzione al momento la più probabile.

È in questo contesto che le quotazioni di Thiago Motta per diventare il nuovo allenatore del Napoli aumentano. Il giornalista Paolo Bargiggia ha infatti rivelato su Twitter che Thiago Motta, attualmente al Bologna, potrebbe essere il successore di Spalletti.

“Scenario paradossale per Luciano Spalletti: lo lascerà libero per la panchina del Napoli ma non di allenare un’altra squadra nella prossima stagione. Con la seria possibilità che Luciano non percepisca nessun compenso nei prossimi 12 mesi,” ha scritto Bargiggia.

Secondo Bargiggia, Thiago Motta al Napoli porterebbe anche il DS Sartori

Il giornalista ha poi aggiunto: “Per la panchina del Napoli in forte crescita il profilo di Thiago Motta. Con lui potrebbe arrivare dal Bologna anche il ds Sartori.” Questo suggerisce che non solo Motta, ma anche il direttore sportivo Sartori potrebbero trasferirsi a Napoli dal Bologna.

Motta, ex centrocampista di Inter e Paris Saint-Germain, ha dimostrato di avere un’ottima conoscenza tattica e una visione di gioco innovativa durante il suo periodo al Bologna. La sua potenziale nomina a Napoli segnerebbe un passo importante nella sua carriera da allenatore.

La notizia arriva in un momento delicato per il Napoli, che sta cercando di definire la propria identità per il futuro dopo la probabile partenza di Spalletti. L’arrivo di Motta e Sartori potrebbe rappresentare una nuova direzione per il club e un’opportunità per costruire un nuovo progetto.

Tuttavia, per ora, si tratta solo di speculazioni. Spalletti e De Laurentiis devono ancora decidere il futuro del tecnico a Napoli. Nel frattempo, i tifosi del Napoli stanno seguendo attentamente gli sviluppi, sperando che la squadra possa continuare a competere ai massimi livelli nel calcio italiano.